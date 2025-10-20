Vox se muestra dispuesto a negociar el techo de gasto pese a la "soberbia" y el "lenguaje agresivo" de Costa

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
Vox ha adelantado que acudirán a las negociaciones del techo de gasto, si son llamados por el Govern, pero han reprochado la "soberbia" y el "lenguaje agresivo" con el que considera que se ha expresado el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.
La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha respondido de esta manera al ser preguntada en la rueda de prensa previa al pleno de este martes, sobre las perspectivas de su formación de cara a esta negociación.
Para la representante parlamentaria ha señalado que el Govern no se ha puesto en contacto con ellos para aprobar el techo de gasto, por lo que ha acusado al Govern de "no querer negociar" y que "parezca que tienen mayoría absoluta".
Así, ha recalcado que el PP gobierna "gracias al apoyo de Vox" pero ha recalcado que son "oposición". "Vox no va a ir detrás, por lo que será el Govern quien proponga una reunión pero con esta actitud parece que no quieren negocia", ha defendido.
De este modo, ha sostenido que el PP habría entrado "en campaña electoral" pero ha subrayado que queda año y medio para 2027 a no ser que en sus planteamientos estén unas elecciones anticipadas. Aún así, Cañadas ha pedido al PP que tenga un "mejor talante" para lo que queda de legislatura.