Vox pide al Govern que rechace o destine a otras cuestiones el dinero del Estado para atender a menores migrantes

PALMA 29 Oct.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha pedido al Govern que rechace o destine a otras cuestiones el dinero transferido por el Ejecutivo central para la atención de menores extranjeros no acompañados en Baleares.

Así se ha expresado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, un día después de que el Consejo de Ministros aprobara destinar otros 1,2 millones de euros al archipiélago para esta cuestión, que se suman a otras partidas anteriores.

"Estamos asombrados. No es un dinero para ayudar a nuestras familias, para reducir las listas de espera en la sanidad, para construir más vivienda", ha dicho.

Cañadas le ha reclamado al PP "que no coja ese dinero" al considerar que supondrá "un efecto llamada" para que sigan llegando migrantes en patera a las costas de las Islas.

"Y que si reciben este dinero, algo a lo que no creo que se vean obligados, que vaya dirigido a la seguridad, a la sanidad, a las familias o a vivienda", ha sentenciado.