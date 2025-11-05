Vox pide al PP que retire su propuesta para la vehicularidad del castellano: "Es un paripé y una estafa"

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox pedirá al PP que retire su propuesta para modificar la Ley balear de Educación con la que pretende regular la vehicularidad del castellano en la educación, al considerar que es "un paripé y una estafa".

Así lo ha dicho la portavoz de los de Santiago Abascal en el Parlament, Manuela Cañadas, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha cargado contra los 'populares' por tumbar este martes la propuesta de ley de Vox para alcanzar la vehicularidad.

"Por decencia tendrían que retirarla", ha advertido, a la vez que ha apuntado que su valorará si el voto en contra del PP a su propuesta "tiene alguna consecuencia".

Igualmente, ha advertido que a raíz de la votación de ayer, los de Abascal no tienen "ninguna confianza" en el PP. "No les importa el ciudadano, solo les importa seguir estafando, están jugando a ser políticos", ha dicho.