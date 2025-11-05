El PP no retirará la ley para la vehicularidad del castellano pero está dispuesto a "seguir hablando" con Vox

Archivo - La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP no retirará su proposición de ley para modificar la Ley balear de Educación con la que pretende regular la vehicularidad del castellano en la educación, tal y como ha exigido Vox, pero no se cierra a "seguir hablando" con los de Santiago Abascal.

La portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha insistido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que la iniciativa de su grupo es "lo que se acordó" con Vox y ha defendido ante las críticas que "no es papel mojado".

"No entendemos que les pueda molestar", ha dicho, a la vez que ha recordado que los 'populares' avanzaron desde el primer momento su voto en contra a la propuesta de los de Abascal, que tumbaron en el pleno de este martes, porque "nada tiene que ver con los acuerdos".