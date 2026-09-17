Vox se queda solo en el Parlament en defensa de la prioridad nacional

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas. - VOX

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Sociales del Parlament ha rechazado este jueves una iniciativa de Vox en defensa de la prioridad nacional que en algunos de los puntos, ha contado únicamente del voto a favor del grupo proponente.

En concreto, sólo Vox ha votado a favor de pedir al Gobierno de España que se garantice la prioridad nacional para acceder a una vivienda social, para acceder a una vivienda protegida, para acceder a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda; y de repatriar a todos los migrantes que se encuentren en situación irregular.

El PP ha aprobado a los de Abascal algunos puntos de la proposición no ley como la derogación del real decreto 180/2026 que regula el procedimiento para reconocer el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria pública a las personas extranjeras sin residencia legal en España, y el fin de la regularización extraordinaria.

POLÉMICA CON CAÑADAS

La Comisión ha transcurrido con polémica después de que, a petición del PSIB, la presidencia del órgano, del PP, haya retirado unas palabras de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, sobre el Gobierno central. "Los únicos que están cargándose la democracia son ustedes, alterando el censo electoral de toda España para robar a todos los españoles su libertad", ha dicho.

Tras estas palabras, una diputada del PSIB ha pedido que constara en acta una queja y ha exigido su retirada. La presidenta de la comisión ha aceptado el requerimiento y ha ordenado eliminar la expresión del acta.

Cañadas ha calificado lo ocurrido como un episodio "intolerable" de censura parlamentaria y ha advertido del deterioro de la libertad de expresión dentro de las propias instituciones.

"No se ha retirado un insulto ni una amenaza. Se ha censurado una realidad cometida por el PSOE. Si una diputada no puede denunciar desde su escaño aquello que considera un ataque a las garantías electorales, ¿dónde pretenden que lo haga?", se ha preguntado.

La portavoz de VOX ha recordado que el Tribunal Supremo ha adoptado medidas cautelares sobre los efectos electorales de determinadas inscripciones vinculadas a la denominada 'ley de nietos', mientras se revisa judicialmente el procedimiento seguido.

Por otra parte, la Comisión ha aprobado una iniciativa del PP para instar al Gobierno de España a revisar la legislación vigente para asegurar que el cambio de sexo registral no produce efectos lesivos para los derechos de las mujeres.

La proposición no de ley insta al Ejecutivo estatal a reformar los artículos 43 y 44 de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, estableciendo garantías objetivas y jurídicas que eviten la alteración arbitraria de la identidad y protejan la seguridad jurídica.