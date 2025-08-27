Vuelta al cole: no te olvides de guardar la factura de los libros de texto para beneficiarte de las deducciones fiscales

PALMA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha recordado que hay que conservar las facturas o los documentos equivalentes correspondientes de los libros de texto escolares para poder beneficiarse de la deducción fiscal autonómica en la próxima declaración de la renta.

Este desgravación cubre la totalidad de los gastos con un máximo de 220 euros por hijo, y en este legislatura se ha introducido una mejora que amplía el límite hasta los 350 euros si el contribuyente es menor de 30 años, tiene un grado de discapacidad superior al 33 por ciento, es una familia numerosa o es una familia monoparental con dos o más hijos.

Además, los límites de renta establecidos para acogerse a la deducción se amplían un 20 por ciento para las familias numerosas y monoparentales.

También es necesario conservar las facturas para la deducción por gastos de aprendizaje extraescolar de idiomas extranjeros, que cubre el 15 por ciento de los importes con un máximo de 110 euros, siempre que sea durante el curso escolar (entre septiembre y junio) y fuera del horario lectivo.

Por otro lado, existe la deducción por gastos relativos a los niños menores de seis años por motivos de conciliación. Se entienden como servicios de conciliación: las escuelas infantiles o guarderías de 0-3 años; los servicios de custodia, comedores y actividades extraescolares de 3-6 años en los centros educativos; y la contratación laboral de una persona para cuidar el menor, que debe estar dada de alta a la Seguridad Social.

En general, la deducción es del 40 por ciento de los gastos y un máximo de 660 euros, pero se mejoró en este legislatura para ampliarlo al 50 por ciento y 900 euros cuando el contribuyente sea menor de 36 años, tenga un grado de discapacidad superior al 33%, sea familia numerosa o sea familia monoparental con dos o más hijos.

Finalmente, en este legislatura también se ha creado una deducción por aquellos contribuyentes (docentes, sanitarios o trabajadores de los Servicios Sociales) que ocupen una plaza declarada de difícil o muy difícil cobertura.

La desgravación cubre el 40 por ciento de los gastos para adquirir, construir o alquilar una vivienda en Baleares, o por el transporte aéreo o marítimo interinsular. El máximo es de 2.000 euros si la renta es inferior a 33.000 euros (declaración individual) o 52.800 euros (conjunta). Si la renta es inferior a 52.800 euros (declaración individual) o 84.480 euros (conjunta), la deducción es de 1.000 euros.