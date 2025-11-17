Vuelven a vandalizar el busto de Aurora Picornell en Palma

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El busto en homenaje a Aurora Picornell, ubicado en el paseo del Molinar, ha vuelto a ser vandalizado.

Se trata de la segunda ocasión en menos de un mes que la estatua aparece con pintadas, después de que el pasado 20 de octubre amaneciera con esvásticas y otra simbología nazi.

Este lunes ha aparecido con lo que parecen unos golpes en la cara y en otras partes del busto, así como con manchas de color rosáceo aparentemente provocadas por algún tipo de disolvente.

Podemos, en un comunicado, ha expresado su rotunda condena ante lo que ha considerado un "nuevo ataque fascista" y "un intento de borrar la memoria de los fusilados a manos del fascismo".

La formación morada, además, ha sostenido que no se trata de un hecho "casual" y ha cargado la responsabilidad sobre el Govern presidido por Marga Prohens, al que ha acusado de estar "al servicio del reaccionarismo" y actuar "contra la memoria democrática".

"No son hechos aislados, se suman a los ataques de corte nazi que está sufriendo la ciudad en las últimas semanas, como las pintadas aparecidas en la carretera de Génova o las vallas racistas promovidas por Vox", ha señalado el partido.

Todo ello, ha valorado Podemos, "configura un escenario de creciente impunidad que normaliza discursos y actos de odio en el espacio público".

El partido ha exigido la "reparación inmediata" del busto, la adopción de medidas para proteger los espacios y símbolos de memoria y la condena del "ataque" por parte de Prohens y del alcalde de Palma, Jaime Martínez.