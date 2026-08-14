La Xarxa 0-3 denuncia que en 'escoletes' concertadas se obliga a las educadoras a limpiar y a cocinar

Archivo - Concentración de las trabajadoras de las 'escoletes' frente al Parlament - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa 0-3 y los sindicatos CCOO, UGT y STEI han denunciado públicamente que en 'escoletes' concertadas "se obliga de forma habitual" a las educadoras a asumir tareas de limpieza de aulas y baños, mantenimiento, administración e, incluso, a cocinar y preparar los alimentos del comedor.

En un comunicado, han asegurado que un informe de incidencias elaborado a partir de las denuncias de las trabajadoras del sector demuestra como numerosos centros "incumplen de forma sistemática" las directrices de la Conselleria de Educación.

Además, han lamentado que en las 'escoletes' hay incumplimientos de ratios durante los meses de verano y una "continua vulneración de derechos laborales y retributivos".

Igualmente, según han explicado, se produce un "incumplimiento flagrante" del calendario oficial y un recorte de la preparación pedagógica al avanzar el inicio del curso lectivo antes del 10 de septiembre.

La Conselleria estableció esta fecha para garantizar que las educadoras tuvieran días para organizar espacios, preparar programaciones y coordinarse. "Abrir antes priva las profesionales de este tiempo esencial", han subrayado.

La Xarxa 0-3 y los sindicatos han trasladado formalmente estas incidencias y el listado de centros a la Conselleria de Educación, subrayando que tiene el deber de "vigilar y actuar" y de evitar que fondos públicos "sirvan para mantener centros que vulneran la normativa".

"Si el 0-3 es educación y se financia con dinero público, la Conselleria de Educación no puede permitir estos incumplimientos. Exigimos que la normativa se cumpla, se vigile y se respete", han reclamado.

Así, han solicitado una actuación inmediata y de oficio de Inspección Educativa para verificar el cumplimiento de las ratios, el decreto de mínimos, la titulación del personal y el calendario escolar oficial.

También han pedido que los fondos públicos estén condicionados al cumplimiento de toda la normativa, garantizar que las educadoras no tengan que realizar labores de limpieza ni de cocina, y que puedan disponer de horas no lectivas suficientes para elaborar los proyectos educativos.

Asimismo, han propuesto impulsar una mesa de negociación formal específico para dar respuesta a las trabajadoras que están sujetas al convenio estatal infantil.

Finalmente, han reiterado la reclamación que el colectivo lleva defendiendo desde hace meses de impulsar la negociación de un convenio autonómico 0-3 que garantice la mejora y homogeneización de las condiciones laborales.