Las educadoras de las 'escoletes' preparan un inicio de curso con movilizaciones para lograr la equiparación salarial

Manifestación de las educadoras de las 'escoletes' por las calles de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las educadoras de las 'escoletes' de Baleares agrupadas bajo la Xarxa 0-3, de la que forman parte UGT, CCOO y STEI, preparan un inicio de curso con movilizaciones con las que pretenden seguir avanzando hacia la equiparación salarial de todas las trabajadoras del sector.

La tarde de este lunes se han reunido en una asamblea en la que las representantes sindicales les han trasladado el contenido de la reunión que la semana pasada mantuvieron con el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

Del mismo modo, han abordado el contenido del decreto ley aprobado el pasado viernes por el Consell de Govern, que contempla la equiparación salarial de las educadoras de los centros de educación infantil concertados no integrados a través de un complemento cuya cuantía por el momento se desconoce y el pago delegado de sus nóminas.

Aunque ven con buenos ojos esta medida, dos de las coordinadoras de la Xarxa 0-3, Irene Madroñero y Noelia Jiménez, han alertado en declaraciones a los medios de comunicación antes de la asamblea que el complemento deja fuera de la equiparación salarial a las educadoras de los centros públicos bajo gestión municipal.

"El complemento de equiparación salarial es muy positivo, pero tenemos que ver en qué condiciones", ha apuntado Jiménez, quien sin embargo ha lamentado que no sea una mejora salarial "para todas". "Es una puerta abierta y ara debemos caminar a ver qué nos encontramos por este camino. Hay predisposición por parte de la Conselleria y eso es positivo, pero hay que ver cuáles son los términos legales y cuál es la realidad que nos encontramos", ha añadido.

En la asamblea de esta tarde las educadoras tienen previsto refrendar un calendario de movilizaciones de cara al próximo mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

"Nosotras continuamos porque se nos ha presentado un calendario para hacer un nuevo decreto de mínimos pero no hay nada específico. Son solo predisposiciones y no podemos parar hasta que no haya unas firmas", ha subrayado.

Aunque no ha concretado las fechas, que se conocerán más adelante, la Xarxa 0-3 pretende convocar nuevas concentraciones y manifestaciones, como ya ha hecho a lo largo de todo el año, y no descarta la posibilidad de ir de nuevo a la huelga.

"Continuamos luchando para que al final haya un nuevo convenio colectivo, porque al final es la única manera de regular todo el desastre que es el 0-3. Pero sabemos que no será ahora, ni dentro de un mes, y valoramos que al menos tengan la iniciativa de empezar a paliar un poco la parte salarial", ha zanjado.