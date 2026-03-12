Ya se puede pagar con tarjeta en todos los autobuses de la EMT de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma ha completado la instalación del nuevo sistema que permite el pago con tarjeta bancaria en todos los autobuses de la flota.

Esta actuación supone un nuevo avance en el proceso de integración tarifaria y tecnológica con el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), entidad responsable de la gestión del transporte público interurbano de la red de TIB de Mallorca y del desarrollo del sistema tecnológico, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en nota de prensa.

En los últimos días, técnicos del CTM y de la EMT han llevado a cabo la instalación del nuevo software en los últimos 26 vehículos que todavía circulaban con la versión anterior.

Con esta operación, se culmina la actualización de todos los 256 autobuses de la empresa municipal con la instalación de un total de 1.040 máquinas a bordo de los vehículos.

A partir de ahora, el pago con tarjeta bancaria estará disponible en todos los autobuses de la red municipal, tal y como ya ocurre en el resto de servicios del sistema de transporte público de Mallorca.

En este sentido, el teniente de alcalde y regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha resaltado el gran trabajo de coordinación entre ingenieros, técnicos, mecánicos e informáticos, tanto del CTM como de la EMT, a quienes ha expresado su agradecimiento por el esfuerzo realizado para poner en marcha este sistema.

Por su parte la directora general de Movilidad del Govern, Lorena del Valle, ha destacado que el trabajo conjunto entre Govern y Ayuntamiento ha permitido dar un paso más para mejorar y modernizar el transporte público y que sea cada vez más una alternativa real al uso del vehículo privado.

El pago con tarjeta bancaria permitirá a los usuarios beneficiarse de los descuentos vigentes en el sistema tarifario integrado, en concreto, de un 40 por ciento de descuento para el primer pasajero y hasta un 60 por ciento para acompañantes, en grupos de hasta cinco personas que viajen juntas.

Asimismo, todos los autobuses permiten el acceso mediante Tarjeta Única, Tarjeta Intermodal o Tarjeta Ciudadana, esta última válida hasta finales de marzo de 2026.

Las personas que dispongan de cualquiera de estos títulos podrán seguir viajando gratuitamente durante todo el año 2026, tal y como recogen los presupuestos de la EMT y según lo anunciado por el Gobierno central.

Esta actualización tecnológica se enmarca en el proceso de integración tarifaria y tecnológica entre la EMT Palma y el CTM, previsto en el convenio firmado en noviembre de 2024.

Una vez finalice el periodo de transición, se iniciará el proceso de traspaso del saldo monedero de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Intermodal o a la Tarjeta Única.

Este traslado se realizará de forma automática para la mayoría de los usuarios. Únicamente será necesario llevar a cabo una gestión adicional en aquellos casos en los que existan cambios en los datos del titular o situaciones administrativas específicas.

Cabe recordar que a finales de enero dejaron de ser válidos en los autobuses de la EMT los títulos de prepago de diez viajes, los billetes de un solo viaje urbano y los títulos específicos para el aeropuerto y el puerto.

Los usuarios que todavía dispongan de viajes no utilizados en estos títulos pueden solicitar su reembolso en la oficina de Atención al Cliente de la EMT Palma, sin necesidad de cita previa, hasta el 31 de julio de 2026, en horario de mañana.