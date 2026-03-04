Ya se pueden solicitar las ayudas de desplazamiento para universitarios que estudian fuera de Mallorca

Archivo - Una estudiante repasa apuntes en la UIB. - UIB - Archivo

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de desplazamiento destinadas al alumnado universitario empadronado en Mallorca que durante el curso 2025-2026 estudia en la Unión Europea.

El importe máximo que podrá recibir cada estudiante es de 1.600 euros y entre los criterios de valoración se tendrá en cuenta el rendimiento académico del curso anterior.

Las solicitudes deben hacerse por vía electrónica y se podrán presentar hasta el 9 de julio a las 13.00 horas. Según ha informado la Conselleria, el Govern destina un total de 2,2 millones de euros a estas ayudas.

El objetivo es facilitar apoyo económico para el desplazamiento de los estudiantes que, dado el hecho insular, deben trasladarse y residir fuera de la isla para cursar estudios universitarios en cualquier país de la UE durante el año académico 2025-2026.

Pueden acceder a las ayudas los estudiantes con domicilio familiar en Mallorca que cumplan los requisitos académicos y que deban desplazarse fuera de la isla para cursar grados o másteres universitarios oficiales que no se imparten en la Universitat de les Illes Balears (UIB) o en los que no hayan podido obtener plaza.

Por primera vez, estas ayudas serán compatibles con las becas de carácter general para estudiantes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para aquellos estudiantes que se matriculen en el primer curso de unos estudios de grado y que hayan obtenido matrícula de honor en Bachillerato.

Por otro lado, en cuanto a los estudiantes de Menorca, Eivissa y Formentera, la Conselleria impulsará convenios con los Consells Insulars para contribuir económicamente a las convocatorias de cada isla.

Esta línea de ayudas cuenta con la cofinanciación del Factor de Insularidad correspondiente a la anualidad de 2026.