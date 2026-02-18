150 exministros y diplomáticos piden a Francia que se retracte por sus declaraciones sobre Albanese

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 150 exministros, embajadores y diplomáticos, así como parlamentarios y senadores en activo, han acusado este miércoles al ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, de difundir desinformación y han pedido que se retracte de sus palabras contra la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

Los firmantes han criticado el uso de información "imprecisa" y manipulada" para "desacreditar" a la relatora independiente de Naciones Unidas, advirtiendo de que estas acciones "amenazan la integridad de las instituciones internacionales y debilitan la confianza en el Derecho Internacional y la rendición de cuentas".

"Los funcionarios públicos tienen la obligación de verificar la exactitud de la información antes de hacer declaraciones que puedan dañar la credibilidad de las instituciones internacionales", han resaltado en un comunicado conjunto difundido por la ONG neerlandesa Rights Forum.

En este sentido, han argumentado que Albanese no caracterizó a Israel como el "enemigo común de la humanidad", sino que se refirió a "las condiciones sistémicas que han permitido que se cometan violaciones" en la Franja de Gaza.

La relatora afirmo así --como confirmaron varios medios con herramientas de verificación-- que la falta de rendición de cuentas "afianza la impunidad, erosiona la credibilidad de las protecciones legales internacionales y socava los instrumentos fundamentales del Derecho Internacional".

Esta cuestión, han defendido, "va más allá" de lo ocurrido con Albanese, ya que plantea preguntas sobre "la integridad de las instituciones multilaterales y la responsabilidad de los Estados miembros de la ONU de garantizar que los expertos puedan desempeñar sus funciones sin interferencias políticas ni desinformación".

Por ello, han instado a Barrot a "retractarse y corregir las afirmaciones inexactas" relativas a Albanese; "reafirmar su compromiso con la independencia y la integridad" de los relatores de la ONU, así como "cumplir con sus obligaciones de proteger y fortalecer las instituciones legales internacionales y multilaterales".

No obstante, han instado a que la "controversia" no empañe la muerte de civiles ni la "catastrófica crisis humanitaria y de Derechos Humanos" en Gaza. "Los líderes tienen la responsabilidad colectiva, en virtud del Derecho Internacional, de proteger a la población civil, prevenir nuevas atrocidades y exigir responsabilidades a los perpetradores", han zanjado.

Albanese ha defendido que sus declaraciones apuntaban directamente al "sistema" y no a Israel. "Nunca, nunca, nunca he dicho Israel es el enemigo común de la humanidad", resaltó, después de que varios países pidieran su dimisión, entre ellos Francia.

Las polémicas declaraciones se produjeron durante un discurso en vídeo con motivo de un evento organizado por la cadena Al Yazira en la capital de Qatar, Doha, en las que dijo que, "como humanidad, tenemos un enemigo común y libertades comunes".