Unas 15.000 personas participan en la manifestación antirracista en Belfast

Unas 15.000 personas han secundado la convocatoria de grupos antirracistas para protestar en el centro de Belfast, en Irlanda del Norte, contra la ola de disturbios y protestas ultraderechista y los recientes ataques contra inmigrantes.

La manifestación ha sido convocada por Unidos Contra el Racismo Belfast, que ya salió el pasado sábado a las calles de la capital noirlandesa en respuesta a los altercados racistas.

Varios partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales han secundado la convocatoria que es una respuesta directa a la concentración de unos mil ultraderechistas el viernes en Belfast.

Mientras, individuos no identificados lanzaron anoche un cóctel molotov contra una mezquita y han incendiado varios coches en la región británica de Irlanda del Norte en un nuevo episodio de violencia ultraderechista.

La mezquita ha sido atacada en Co Down a la 1.00 horas de la madrugada del sábado, pero la bomba incendiaria no provocó ningún incendio. En el edificio ha aparecido una pintada racista, según recoge la televisión pública irlandesa RTÉ.

"Estamos tratándolo como un crimen de odio racista y queremos enviar un mensaje potente a los responsables: no se va a tolerar este tipo de actividad. Nos tomamos muy en serio cualquier información sobre delitos de odio", ha advertido el inspector jefe de la Policía de Irlanda del Norte, Keith Hutchinson.

Mientras, en Belfast han sido incendiados varios vehículos tras varias concentraciones ultraderechistas que terminaron sin incidentes. Los vehículos han sido incendiados en la calle Tavanagh y en Sandhurst Gardens. También se ha informado de una irrupción en un restaurante de la calle Ormeau donde los trabajadores fueron objeto de insultos racistas.

La Policía ha detenido a cinco personas la pasada noche, con lo que la cifra total de detenidos desde el inicio de los disturbios ultraderechistas en Irlanda del Norte asciende a 31. Las protestas y disturbios comenzaron hace más de una semana, cuando un chico de 17 años y origen somalí asesinó a tres niñas en el centro comunitario Hart Space de Southport, a las afueras de Liverpool, donde se desarrollaba un taller de danza y yoga.