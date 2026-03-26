El 61% de los estadounidenses no aprueban las acciones militares de Trump contra Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump. - Joey Sussman/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca del 61% de la población de Estados Unidos, aproximadamente seis de cada diez estadounidenses, dicen no aprobar las acciones militares emprendidas por la Administración del presidente, Donald Trump, e Israel contra Irán, donde se han registrado ya más de 1.500 muertos desde el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero.

Tras semanas de campaña militar, la mayoría de los estadounidenses consideran que atacar territorio iraní "fue una decisión errónea" y desaprueban la gestión del conflicto por parte de Trump, según una encuesta realizada por el Pew Research Center. Así, los resultados arrojan que el 37% de los estadounidenses sí la aprueban.

El sondeo, realizado entre los días 16 y 22 de marzo con una muestra de más de 3.500 personas, apunta a una opinión similar respecto a la decisión de utilizar la fuerza militar en un primer lugar fue adecuada (38%) frente al 59% que considera que esto supone una equivocación.

En este sentido, apunta a que el 45% considera que las acciones militares "no van bien", mientras que el 25% hablan de que van "extremadamente bien". La postura discierne especialmente entre los demócratas e independientes --que en su mayoría desaprueban la gestión de Trump, al 90%-- frente a los republicanos, que consideran en un 71% que Estados Unidos "ha tomado la decisión correcta".

DURACIÓN DE LA GUERRA

Sobre la duración de la guerra, el 54% de los estadounidenses creen que durará al menos seis meses más, incluido un 29% que señala que opdría durar un año o más. Así, cerca del 35% cree que podría alargarse entre uno y seis meses, mientras que un 8% ve posible que termine en menos de un mes.

La mayoría de los republicanos esperan que el conflicto finalice en un plazo de seis meses, pero los demócratas sostienen que podría alargarse aún más. Un 40% afirma que podría durar un año.