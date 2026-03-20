Abbas traslada condolencias por las muertas por el impacto en Cisjordania de metralla de un misil de Irán

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en una imagen de archivo. - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha expresado sus condolencias a las familias de las cuatro mujeres muertas por el impacto de metralla de un misil lanzado por Irán contra Israel en un salón de belleza en la localidad de Beit Aua, situada en Cisjordania.

Abbas ha mantenido una conversación con el gobernador de Hebrón y con un miembro de la familia de una de las fallecidas para trasladar sus "profundas condolencias" y su deseo de recuperación a los heridos en el suceso, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

Los restos del proyectil cayeron sobre un salón de belleza situado cerca de una vivienda en Beit Aua, mientras que algunos restos impactaron en distintas partes de la gobernación de Hebrón, incluida la homónima ciudad y Deir Samet.

Las cuatro mujeres constituyen las primeras víctimas mortales en territorio palestino a causa de ataques de Irán, que responde a la ofensiva sorpresa lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, que ha lanzado ataques contra territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.