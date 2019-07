Abogado del TUE desestima recurso para obligar a Bruselas a prohibir fondos de la UE para destruir embriones humanos

Publicado 29/07/2019 16:58:23 CET

BRUSELAS, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El abogado general del Tribunal General de la UE, Michal Bobek, ha propuesto este lunes desestimar el recurso que presentaron un grupo de ciudadanos europeos contra la negativa de la Comisión Europea a proponer medidas para prohibir que la financiación de la Unión Europea costee la destrucción de embriones humanos, incluida la financiación directa o indirecta del aborto, en respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europea 'Uno de nosotros'.

El Tribunal General de la Unión Europea ya desestimó el recurso de los organizadores de la iniciativa contra la decisión de la Comisión Europea, que en mayo de 2014 rechazó tomar ninguna medida en respuesta a los planteamientos de la Iniciativa Ciudadana Europa tras haber logrado el millón mínimo de firmas de personas de al menos siete países de la UE para que Bruselas estudiara el caso.

Los organizadores de la Iniciativa han recurrido en casación ante la justicia europea la sentencia en primera instancia y la decisión de la Comisión de no actuar.

En sus conclusiones, que no vinculan al Tribunal de Justicia de la Unión aunque éste suele seguir su criterio en la mayoría de los casos, el abogado general plantea que se rechace el recurso al considerarlo infundado al considerar que la Comisión ha cumplido la normativa que regula las Iniciativas Ciudadanas Europeas, que no impone "ninguna obligación" a Bruselas para adoptar ninguna medida y esgrime el equilibrio legislativo institucional.

De lo contrario, un grupo de más de un millón de ciudadanos tendría un poder de iniciativa superior al Parlamento Europeo y el Consejo.

El abogado general del TUE también rechaza el argumento de los organizadores de la Iniciativa de que la decisión de la Comisión no ha sido objeto de un control judicial adecuado al asegurar que la Comisión dispone de "una amplia facultad de apreciación" y que los tribunales de la UE no pueden sustituir la valoración política del Ejecutivo comunitario a la hora de decidir si da curso o no a una iniciativa que ha prosperado, por lo que su control en este caso es "limitado".