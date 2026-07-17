Abordado por personas no identificadas un buque frente a las costas de Yemen

Archivo - Ubicación aproximada de un buque abordado por personas no identificadas cuando navegaba al sur de Mukalla, en Yemen - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un buque que navegaba al sur de las costas de Yemen ha sido abordado este viernes por personas no identificadas, según ha denunciado un organismo oficial de Reino Unido, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del suceso.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada de Reino Unido, ha indicado en un comunicado que "autoridades militares informan de que el buque fue abordado por personal no autorizado" a unas 65 millas náuticas (cerca de 120 kilómetros) al sur de Mukalla.

"Las autoridades están investigando", ha manifestado, al tiempo que ha recalcado que recomienda que los buques "transiten con cautela" e "informen al UKMTO de cualquier actividad sospechosa en la zona".