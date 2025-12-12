Ábrego García sale del centro de detención con una orden federal para impedir que sea arrestado por el ICE

Simpatizante de Kilmar Abrego Garcia durante una concentración en Maryland - Europa Press/Contacto/Sue Dorfman

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García, exponente de la crisis abierta por el endurecimiento de la política migratoria de la Administración Trump, ha dejado este pasado jueves a última hora el centro de detención de Pensilvania en el que se encontraba y se encuentra ya en Baltimore acompañado de una orden judicial que prohíbe terminantemente a una nueva detención.

Ábrego García lleva nueve meses bajo el yugo de las autoridades migratorias norteamericanas desde que fue deportado a El Salvador por vez primera en marzo tras ser acusado de pertenencia a las mafias del país.

El Salvador devolvió a Ábrego García en junio para que respondiera por cargos de tráfico de personas que llevaron a su detención original en 2019 -- el salvadoreño se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan y dice que llegó de joven a EEUU para escapar de una persecución --, solo para terminar detenido otra vez en Pensilvania entre intentos del Gobierno estadounidense para deportarlo de nuevo, esta vez a Liberia.

La jueza Paula Xinis no solo ordenó su puesta en libertad esta pasada noche, sino que horas después emitió una orden de protección para Ábrego García ante cualquier nuevo intento de detención al entender que el Gobierno sigue sin exhibir prueba alguna que justifique su custodia por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ni mucho menos su deportación.

"Se prohíbe a los demandados", hace saber el dictamen de Xinis, recogido por 'The New Republic', "volver a detener al peticionario Kilmar Armando Abrego García bajo custodia de ICE hasta que este Tribunal pueda recibir información adicional de las partes y llevar a cabo una audiencia sobre la Moción de Orden Temporal de Restricción".

Esta orden impedirá, por ejemplo, que Ábrego García sea detenido este viernes cuando acuda a la visita obligada a las oficinas del ICE en Baltimore, donde se han concentrado numerosos simpatizantes para declarar su apoyo al salvadoreño.