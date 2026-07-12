Abren una investigación por terrorismo en Francia tras hallar un "arma de guerra" cerca de una sinagoga

Policía en Francia (archivo) - Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa ha anunciado la apertura de una investigación tras el hallazgo de un "arma de guerra" en un vehículo en Sarcelles, un distrito situado a las afueras de París y que cuenta con una importante comunidad judía.

La investigación contempla "cargos de asociación delictiva con el fin de preparar delitos contra las personas, y de transporte, posesión y adquisición de armas de categoría A y B en relación con una empresa terrorista", informa la televisión BFMTV.

El hallazgo del arma en la noche del sábado provocó la evacuación de unas 300 personas que estaban en una sinagoga. El vehículo era un coche robado, estaba vacío y tenía las placas de matrícula parcialmente desprendidas, según fuentes de la investigación citadas por la cadena francesa.

En el coche, situado a unos 500 metros del templo judío, había un fusil tipo Kalashnikov, varios cargadores y una pistola Beretta con un cargador.

"Aún desconocemos los motivos", ha explicado el ministro del Interior francés, Laurent Núñez. "Todavía no se ha identificado a las personas", ha añadido. Núñez ha destacado que se han "frustrado tres ataques" en lo que va de año, incluido un ataque con cuchillo perpetrado el pasado mes de febrero contra un agente de policía bajo el Arco del Triunfo de París durante la ceremonia de encendido de la llama en la tumba al soldado desconocido.