Abren las urnas en República Checa para las elecciones parlamentarias

Archivo - Imagen de archivo de un hombre depositando su voto en las elecciones de República Checa. - Dana Kesnerova / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los centros de votación de República Checa han abierto este viernes sus puertas al arranque de las elecciones parlamentarias, una cita electoral en la que el populista ex primer ministro Andrej Babis parte como favorito para hacerse con la victoria a pesar de las duras críticas vertidas por parte de sus rivales políticos.

Está previsto que la votación, que se alargará hasta las 22.00 (hora local), continúe este sábado a partir de las 8.00 (hora local) en los más de 14.000 centros dispuestos para ello en todo el país, según informaciones de la emisora Radio Prague International.

Los resultados finales serán analizados por la Comisión Estatal Electoral el próximo lunes y, posteriormente, serán publicados de forma oficial. En caso de que exista la necesidad de presentar recursos, el plazo para ello se abrirá a partir del miércoles.

Las autoridades han cifrado en ocho millones el número de personas que han recibido el voto por correo.

Las últimas encuestas de intención de voto reflejan que el partido del exmandatario, conocido por realizar polémicas declaraciones que han suscitado comparaciones con el propio Donald Trump, se haría con un 31,9 por ciento de los votos. La formación de Babis, ANO (Sí), también conocida como Alianza de Ciudadanos Descontentos, contaría con una ventaja de más de 11 puntos porcentuales frente a la alianza de centroderecha SPOLU (Juntos).

Esta plataforma, que se formó en 2021 a partir del Partido Democrático Cívico, la Unión Cristiana Demócrata-Partido Popular Checoslovaco y TOP 09 --una formación liberalconservadora-- para los anteriores comicios, está encabezada por el actual primer ministro del país, Petr Fiala, y podría acumular un 20,6 por ciento de los respaldos.

Por detrás se encuentran el partido de extrema derecha Libertad y Democracia Directa (SPD), que aglutina a varias formaciones euroescépticas y podrían hacerse con el 13 por ciento de los votos, el partido de centro Alcaldes e independientes (STAN), con el 10 por ciento de los apoyos, y los europeístas del Partido Pirata Checo, que podrían hacerse con el 8,6 por ciento de las papeletas y cuentan con los Verdes en sus listas, tal y como indican estos datos.

El reparto de escaños en el Parlamento checo podría darse de la siguiente manera: 69 escaños para el ANO, 43 para SPOLU, 26 para el SPD, 23 para STAN, 19 para el Partido Pirata, 11 para el grupo euroescéptico de izquierdas Stacilo! --encabezado por los comunistas y los socialdemócratas-- y, por último, 9 para el ultraderechista AUTO. En total, son 28 las agrupaciones que se presentan a los comicios, seis más que hace cuatro años.