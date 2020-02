ACNUR llama a actuar antes de que la crisis en el Sahel "sea incontrolable"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, ha hecho un llamamiento a actuar ya y ayudar a los países del Sahel central, inmersos en una "emergencia" como resultado del incremento de la violencia, antes de que la "crisis sea incontrolable".

El jefe de ACNUR ha concluido una visita a Burkina Faso, Mauritania y Níger al término de la cual se ha mostrado alarmado con el rápido deterioro de la situación en esta región, donde el número de desplazados se ha multiplicado en el último año y donde las necesidades de asistencia humanitaria son enormes.

"La emergencia está aquí, en el Sahel, donde la población está sufriendo, está siendo asesinada, las mujeres están siendo violadas y los niños no pueden ir a la escuela", ha resumido Grandi. "El Sahel es el lugar en el que debemos intervenir antes de que esta crisis sea incontrolable", ha advertido.

I have hardly ever seen such an overwhelming proportion of women among displaced people as in Burkina Faso. Many, many have suffered terrible violence at the hands of armed groups terrorizing civilians. Their plight is the most urgent of the many challenges in the Sahel region. pic.twitter.com/44RBIAXRG0