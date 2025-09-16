Acusado por complicidad en intento de golpe de Estado el excandidato presidencial de Rumanía Calin Georgescu

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Rumanía ha informado este martes de que el excandidato a la Presidencia de Rumanía Calin Georgescu ha sido acusado por complicidad en intento de golpe de Estado, en el marco de un caso en el que han sido procesadas más de una veintena de personas, incluido un exlegionario francés y jefe de una milicia congoleña.

Los investigadores han afirmado que los acusados tenían un plan para desestabilizar el país y que habría sido urdido en una reunión mantenida el 7 de diciembre de 2024 entre Georgescu y el exlegionario francés Horatiu Potra, que ha solicitado asilo político en Rusia, según ha recogido TVRInfo.

A pesar de que Potra y un grupo de mercenarios pretendían infiltrarse en las protestas organizadas tras la suspensión de la primera vuelta de las elecciones presidenciales donde contra todo pronóstico se impuso el ultraderechista, las investigaciones apuntan a que ambos (Georgescu y Potra) comenzaron los trámites para tomar el poder en 2022.

A principios de julio, Georgescu fue también acusado por delitos relacionados con la propaganda y el culto a criminales de guerra, así como por promover ideas fascistas y xenófobas, al sostener que difundió entre junio de 2020 y mayo de 2025 este tipo de mensajes apoyando al grupo de ultraderecha Movimiento 41 por Rumanía.

La suspensión de las elecciones por irregularidades en la financiación de su campaña y las sospechas de injerencia extranjera generó una de las mayores crisis política de Rumanía desde la caída del comunismo.