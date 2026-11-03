La Administración Trump imputa a 63 personas por presuntos delitos electorales en su campaña ante las 'midterms'

Archivo - El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado la imputación de 63 personas, cuatro de ellas extranjeras en situación irregular, en todo el territorio nacional y "en relación con la emisión ilegal de votos, el registro fraudulento de votantes y otros delitos electorales", en el marco de las operaciones emprendidas por la Administración de Donald Trump de cara a las elecciones de medio mandato que se celebran este mismo martes.

"El anuncio de hoy marca el mayor aumento de arrestos por fraude electoral desde que el presidente Trump regresó al cargo", ha declarado el fiscal general, Todd Blanche, en un comunicado de su cartera que recoge que las autoridades estadounidenses han imputado, "tan solo en las últimas nueve semanas", a un total de "195 extranjeros en 25 estados por delitos relacionados con el registro y la emisión ilegal de votos".

Algunos de los detenidos en esta última oleada de operaciones corresponden con intervenciones en estados bajo gobiernos demócratas que han mostrado su oposición a la línea de actuación del Ejecutivo, como es el caso de California.

Allí, el Departamento de Justicia afirma haber imputado a un total de doce personas, en pleno enfrentamiento entre las autoridades de Washington y Sacramento, marcado por la insistencia de la Casa Blanca en obligar al estado de California a separar y no contabilizar de forma preventiva cerca de 20.000 votos por correo correspondientes a electores a los que la Administración federal señalaba como posibles "no ciudadanos", una solicitud finalmente denegada por el Tribunal Supremo.

Pese al fallo, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha querido advertir que el estado procesará por delitos graves a cualquiera que intente interferir en el proceso o manipular las papeletas durante los comicios de este martes.