Un adolescente "obsesionado" con el nazismo y las armas apuñala a su profesora en el noreste de Francia

Despliegue de las fuerzas de seguridad tras el apuñalamiento de una profesora en un instituto de Benfeld, Francia - Sebastien Bozon/AFP/dpa

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un adolescente de 14 años ha sido detenido este miércoles tras apuñalar presuntamente a su profesora en un instituto de la localidad francesa de Benfeld, en el noreste del país. Según la ministra de Educación en funciones, Élisabeth Borne, estaba "obsesionado" con el nazismo y las armas.

El incidente tuvo lugar en torno a las 8.15 horas, cuando después de una conversación el alumno procedió a apuñalar en la cara a su profesora de música, de 66 años de edad. Aunque el presunto agresor se dio inicialmente a la fuga, terminó siendo localizado, con varios cortes aparentemente autoinfligidos que motivaron su traslado de urgencia a un hospital.

La víctima también fue evacuada con heridas graves, aunque su vida no corre peligro. La ministra, que se ha desplazado a la zona, ha asegurado que permanece en observación tras ser sometida a una primera intervención.

"La violencia no tiene cabida en nuestras escuelas", ha dicho desde el instituto Robert Schuman, donde ha llamado a "garantizar la seguridad" de los centros educativos, según el diario 'Le Figaro'.

Sobre el sospechoso, se ha referido a él como un joven "perturbado" y con una discapacidad reconocida. El centro ya le había sancionado por dibujar esvásticas en su cuaderno, aunque las autoridades no han establecido una motivación clara para este ataque.