El aeropuerto de Múnich reanuda operaciones tras los últimos avistamientos de aviones no tripulados

MÚNICH 4 Oct. (DPA/EP) -

El aeropuerto de la ciudad alemana de Múnich ha reanudado este sábado por la mañana sus operaciones tras paralizar sus actividades nocturnas por una sucesión de avistamientos de aviones no tripulados.

"La capacidad se está ampliando gradualmente", ha confirmado a la agencia DPA un portavoz del aeropuerto que ha aconsejado de todas maneras a los pasajeros que consulten primero el estado de su vuelo con las aerolíneas correspondientes antes de viajar al aeropuerto.

El tráfico aéreo en el segundo aeropuerto más grande de Alemania acabó suspendido el viernes por segunda noche consecutiva como medida de precauciónn después de que la Policía informara de dos avistamientos de drones en la zona de las pistas norte y sur poco antes de las 23.00 del viernes.

"Los drones se alejaron inmediatamente antes de que pudieran ser identificados", ha añadido el portavoz. Los avistamientos provocaron que 46 vuelos no pudieran despegar, mientras que 23 vuelos que llegaban fueron desviados y 12 vuelos con destino a Múnich fueron cancelados, lo que afectó a unos 6.500 pasajeros.

El cierre del viernes se produjo después de que se avistara un dron sobre una instalación cercana del ejército alemán (Bundeswehr), y después de que otros avistamientos de drones en el aeropuerto suspendieran las operaciones el jueves, interrumpiendo los viajes de miles de pasajeros.

Se desconoce quién está detrás de los vuelos con drones ni cuáles son sus motivos. Sin embargo, el primer ministro bávaro, Markus Soeder, relacionó el incidente del jueves en Múnich con otros avistamientos de drones en toda Europa. "Este no fue un caso aislado", declaró a Welt TV. "Es la situación de seguridad a la que nos enfrentamos".

Europa ha estado en alerta máxima tras una serie de incidentes con drones recientemente, incluyendo avistamientos en el estado de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, a finales de septiembre. Las autoridades están investigando sospechas de que los drones sobrevolaron infraestructuras críticas allí.

Según el control de tráfico aéreo alemán, las interrupciones causadas por drones en aeropuertos de todo el país han aumentado significativamente. Hace poco más de una semana, el servicio informó de 144 interrupciones causadas por drones entre enero y agosto de 2025. En el mismo período del año pasado, se registraron 113 incidentes, frente a los 99 de 2023.

Solo en Múnich, se han registrado seis avistamientos en lo que va de año y 35 en el aeropuerto de Fráncfort, el mayor centro de conexiones de Alemania.

Los avistamientos han suscitado debates entre los legisladores sobre cómo mejorar la protección de los aeropuertos. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, ha instado a las fuerzas armadas a participar en la lucha contra los drones.

Dobrindt tiene previsto presentar próximamente un borrador de una nueva ley de seguridad aérea. "Estamos en una carrera entre la amenaza de los drones y la defensa contra ellos", ha declarado.