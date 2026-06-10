Afganistán denuncia la muerte de trece personas en "bombardeos" atribuidos a Pakistán

Archivo - El portavoz del Gobierno de Afganistán, Zabihulá Muyahid, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades afganas han informado este miércoles de que al menos trece personas han muerto, once de ellas menores de edad, y otras 14 han resultado heridas en tres provincias del país por cuenta de "bombardeos" que han achacado a Pakistán.

"El Ejército paquistaní, que se ha extralimitado, volvió a violar anoche el espacio aéreo afgano y bombardeó viviendas civiles en las provincias de Kunar --noreste--, Jost --sureste-- y Paktika --este--", ha denunciado el portavoz del Gobierno de Afganistán, Zabihulá Muyahid, en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha señalado que por causa de tales ataques han muerto once niños, una mujer y un anciano.

A ese balance, el portavoz principal talibán ha sumado la cifra de 14 heridos, entre ellos mujeres y niños, por lo que ha condenado "enérgicamente" este "crimen contra la humanidad" y "agresión".

Horas antes, las autoridades locales de la provincia de Paktiká, citadas por la agencia de noticias afgana Jaama Press, informaron de la muerte de al menos siete personas, entre ellas siete menores de edad, por la explosión de un proyectil sin detonar.

La misma tuvo lugar cuando un residente de la zona recogía chatarra. Al intentar abrir el proyectil para reutilizar el metal con el que estaba hecho, el dispositivo explotó, dejando a su vez a cuatro personas heridas.

Cabe recordar, a su vez, que la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán ha sido desde hace años un escenario de tensiones e inseguridad, especialmente por los ataques del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), y en medio de las acusaciones de Islamabad contra India y los talibán afganos por su supuesto apoyo a la organización, algo que desde Nueva Delhi y Kabul se ha negado.

Esta coyuntura provocó que a finales del pasado febrero escalara de nuevo el conflicto, tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos del grupo TTP, conocido como los talibán paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino, lo que llevó a las autoridades instauradas por los talibán a lanzar ofensivas en la frontera.