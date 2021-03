Afganistán recibe 468.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca a través de Covax

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Afganistán ha recibido este lunes un cargamento de 468.000 vacunas de AstraZeneca contra el coronavirus producidas en India a través del programa COVAX.

Este es el segundo envío de vacunas que llega al país asiático, que había recibido previamente medio millón de inmunizadores procedentes de India.

Asimismo, tras el aterrizaje del envío en el aeropuerto de Hamid Karzai de Kabul, el país se ha convertido en el primero Asia Central en recibir una entrega de COVAX, según ha destacado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado.

Además de las vacunas, el Gobierno afgano también ha recibido 470.000 jeringuillas y 4.700 cajas de seguridad para transportar las dosis.

El funcionario de la OMS a cargo de la operación, David Lai, ha señalado el "enorme paso adelante en la lucha contra la pandemia" que suponen las vacunas, aunque ha pedido tiempo para darla por terminada.

"No entramos aquí (en la pandemia) en un día y no saldremos en un día", ha resaltado para después pedir apoyo de la comunidad internacional para Afganistán para que "no quede atrás en la carrera por terminar con la COVID-19".

Por su parte, el ministro de Salud en funciones de Afganistán, Wahid Majró, ha agradecido el apoyo de COVAX y la comunidad internacional y ha llamado a acelerar el ritmo de vacunación.

"Debemos acelerar nuestros esfuerzos para asegurarnos que todo los afganos elegibles son vacunados y están protegidos de la COVID-19, ya que es un paso importante para poner fin a la pandemia", ha asegurado.

Afganistán ha registrado un total 55.876 contagios y 2.451 muertes a causa del coronavirus.