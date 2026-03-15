Un afgano muerto en un ataque con cuchillo en Austria tras un altercado callejero

Archivo - Agente de la Policía en Austria (archivo) - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto y otra ha resultado herida este sábado en el centro de la ciudad austriaca de Linz después de que un individuo de 34 años comenzara a apuñalar indiscriminadamente a la gente.

El incidente comenzó sobre las 17.00 horas cuando el sospechoso, de nacionalidad croata, insultó a un conductor en la calle Bismarck de Linz y un grupo de afganos le reprocharon su actitud, informa la televisión pública austriaca, ÖRF.

El hombre apuñaló a dos de los tres afganos, a uno de ellos en el cuello, y cuando ya estaba en el suelo le propinó varias patadas y puñaladas en el pecho. La víctima, de 24 años, fallecidó poco después en un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

El agresor, posteriormente detenido, había asegurado a su esposa antes del incidente que quería "matar a alguien". La mujer avisó a la Policía, que lo estaba buscando.