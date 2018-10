Agencias humanitarias advierten sobre el "catastrófico" impacto de la ofensiva sobre Idlib

Publicado 21/08/2018 22:48:56 CET

BEIRUT, 21 Ago. (Thomson Reuters Foundation/EP) -

Agencias de Naciones Unidas y ONG han alertado sobre el "catastrófico" impacto humanitario que podría tener la ofensiva que prepara el régimen de Bashar al Assad sobre la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, último bastión opositor.

Idlib, al margen de la población civil con la que ya contaba, ha sumado en estos siete años de guerra civil a los rebeldes y sus familias desplazados desde otros feudos opositores como Homs, Alepo, Ghuta Oriental o Derá a medida que han ido cayendo en manos de Al Assad.

"Si hay una ofensiva militar a gran escala, lo que podríamos ver en Idlib en términos de muertos, heridos o desplazados sería algo nunca visto (...) La gente se quedará atrapada sin ningún lugar al que ir y sin ayuda ¿qué otra palabra que no sea catástrofe podríamos usar?", ha dicho Joelle Bassoul, portavoz de Care Internacional.

El director regional de Syria Relief and Development, Amany Qaddour, ha explicado que "ya no hay más casas ni otras formas de refugio" disponibles en Idlib, por lo que "muchos se están preparando para quedarse porque no tienen más opciones en estos momentos".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el lunes que "la situación en Idlib es especialmente dramática" porque el medio millón de desplazados que acoge apenas tiene acceso a comida, agua, saneamiento o atención médica lo cual agudiza el riesgo de desnutrición y epidemias.

El director de emergencias de la OMS en la región, Michel Thieren, alertó de que la situación podría "deteriorarse" a corto plazo. "Si la OMS no recibe fondos adicionales, más de dos millones de personas atrapadas en el fuego cruzado podrían quedarse sin acceso a servicios de atención médica básica", dijo.

Bassoul ha confirmado a Thomson Reuters Foundation desde Beirut que las instalaciones sanitarias en Idlib ya están saturadas, por lo que es improbable que puedan lidiar con las consecuencias de una gran campaña militar que, previsiblemente, dejará numerosas víctimas.

El régimen de Bashar al Assad y sus aliados auguran que el conflicto armado en Siria llegará pronto a su fin en lo que prevén una exitosa ofensiva sobre Idlib. Bassoul, en cambio, cree que todavía hay margen para más violencia: "Esta guerra está lejos de acabar".