Albares conversa con su par rumana tras intervenir cazas españoles de la OTAN en el derribo de un dron

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una reunión con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo, Edward Samuel Miliband, en el Ministerio de Asuntos Exteriores - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha conversado con su homóloga rumana, Toiu Oana, quien ha agradecido a España la intervención de los cazas españoles de la OTAN para derribar un dron que violaba el espacio aéreo de Rumanía.

"He hablado con Toiu Oana, ministra de Exteriores de Rumanía. Ha agradecido la intervención de los pilotos españoles de la Policía Aérea OTAN que han derribado un dron en el espacio aéreo rumano", ha señalado el jefe de la diplomacia española en sus redes sociales, donde también ha defendido "el trabajo y la solidaridad de España" que "son clave para la seguridad euroatlántica".

Oana, por su parte, ha confirmado en sus redes sociales la conversación telefónica con su homólogo, a quien ha agradecido la "contribución concreta a la seguridad de Rumanía y de los Aliados" por parte de España.

"Anoche, un avión F-18 de las Fuerzas Aéreas y Espaciales españolas, que realizaba misiones de Policía Aérea Reforzada de la OTAN desde la base aérea Mihail Kogalniceanu, interceptó y derribó, en coordinación con el centro de mando rumano y en condiciones de seguridad, un dron que había penetrado en el espacio aéreo de Rumanía", ha relatado.

La ministra ha considerado al Ejército español "un aliado de confianza" para Bucarest, un extremo que ha destacado "Trece años después de la Asociación Estratégica" entre los dos países.

"Este es su significado en la práctica. Seguiremos trabajando codo con codo, como socios estratégicos, aliados de la OTAN y socios europeos, para consolidar nuestra seguridad común", ha señalado tras defender que la seguridad de los miembros de la Alianza Atlántica es "indivisible".

El ministro de Defensa de Rumanía, Radu Miruta, ha informado este domingo de que dos cazas españoles desplegados en la misión de la OTAN han interceptado un dron no identificado tras vulnerar el espacio aéreo rumano durante una patrulla de vigilancia.

"A las 04.44, se detectó el objetivo ingresando al espacio aéreo nacional rumano, a 24 kilómetros al norte de Galati. En ese momento, dos aviones de combate españoles F-18, que ya habían sido puestos en alerta como medida de precaución, recibieron autorización para intervenir", ha confirmado el dirigente rumano en una publicación en sus redes sociales.

Según Miruta, el dron --cuya procedencia no ha precisado-- fue interceptado y destruido entre las localidades Baleni y Cudalbi, en el sureste del país, cerca de la frontera con Moldavia.

Rumanía, que se encuentra "en primera línea de defensa de la Unión Europea" según el ministro, comparte una frontera terrestre de unos 614 kilómetros aproximadamente con Ucrania, y ha visto de cerca como drones rusos han violado en varios ocasiones su espacio aéreo desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Por su parte, la OTAN ha confirmado que se ha "movilizado un caza F-18 español y que este ha derribado un dron sobre el espacio aéreo rumano", en palabras de su portavoz, Allison Hart, a Europa Press.

"La aeronave operaba bajo el mando de la OTAN. Se está llevando a cabo una investigación y la OTAN permanece en estrecho contacto con las autoridades rumanas", ha agregado, al tiempo que ha asegurado que la Alianza Atlántica está lista para "responder a cualquier amenaza potencial, las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el fin de salvaguardar nuestro territorio y proteger a nuestra población".