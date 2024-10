El alcalde de Londres cree que "no hay que tener miedo" de hablar de un retorno al mercado único

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha defendido que "no hay que tener miedo" de abordar un posible regreso de Reino Unido al mercado único europeo, una de las "líneas rojas" marcadas por el nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, en su propuesta de "reseteo" de las relaciones con la UE.

Khan ha reconocido que no hay opción de regresar al mercado único a corto plazo, pero ha destacado que "tenemos a la puerta no solo a amigos, compañeros y familia, sino también un mercado de más de 500 millones de personas", según declaraciones a la agencia de noticias The Press Association.

"La buena noticia es que el primer ministro ha pasado gran parte de los tres últimos meses visitando a amigos de Europa. Al presidente de Francia, a la primera ministra de Italia, al canciller de Alemania o a la propia Unión Europea en la misma Bruselas", ha argumentado.

Así, se ha referido a la próxima revisión del acuerdo del Brexit, prevista para el año próximo, en la que espera que "habrá una mayor afinidad, no como la última vez". "Deberíamos estudiar una serie de cuestiones como la movilidad de jóvenes, ver cómo podemos acercar a la gente", ha apuntado.