Alemania acelera las revocaciones del estatus de refugiado a los migrantes sirios en el país

Archivo - Manifestación de la diáspora siria en Alemania (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

BERLÍN 16 Ago. (DPA/EP) -

Alemania está revocando el estatus de refugiado a sirios a un ritmo cada vez mayor, lo que se ha dado en casi una cuarta parte de todas las revisiones realizadas en el primer semestre de 2026, según una respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria.

Las cifras de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) muestran que el 23,2 % de las 8.320 revisiones realizadas en la primera mitad del año terminaron con la retirada o revocación del estatus de protección.

En la mayoría de los casos, las revocaciones se refirieron a la retirada del estatus de refugiado o de la llamada protección subsidiaria.

A modo de comparación, en 2025 solo el 3,7 % de los ciudadanos sirios perdió su estatus de protección tras una revisión de este tipo, mientras que en 2024 la cifra fue del 3,1 %.

Una revocación ocurre cuando las condiciones que originalmente justificaban la protección ya no se aplican, sobre todo cuando la situación en el país de origen cambia de manera fundamental.

En situaciones más excepcionales, el estatus de refugiado se revoca porque se descubre que una persona había proporcionado información falsa sobre su origen o los motivos de su huida durante el proceso de asilo.

Tras el derrocamiento del presidente sirio Bashar Al Assad en diciembre de 2024, cientos de miles de refugiados sirios regresaron a su país de origen, principalmente desde Turquía, Líbano y Jordania. Hasta la fecha, la situación de seguridad sigue siendo tensa en algunas partes de Siria, y se han producido brotes de violencia entre diferentes grupos sectarios.

Inicialmente, la BAMF solo había iniciado revisiones de revocación en casos relacionados con delincuentes condenados y las llamadas personas peligrosas, así como en casos en los que las autoridades se enteraron de un viaje de regreso a Siria.

Según la respuesta del Gobierno a una consulta del partido La Izquierda, la BAMF comenzó a mediados de junio a "ampliar sucesivamente la actividad de revocación" a ciertos grupos de personas, a la luz de la mejora de la situación humanitaria en Siria.

Según la información proporcionada, los grupos en cuestión incluyen a personas cuyos procedimientos de asilo se han prolongado por más de 21 meses, así como a aquellas que no se consideran particularmente vulnerables y que deberían poder mantenerse por sí mismas o contar con una red de apoyo adecuada en Siria.