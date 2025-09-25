Alemania anuncia una inversión de 35.000 millones en seguridad aeroespacial

BERLÍN 25 Sep. (DPA/EP) -

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha desvelado este jueves planes para destinar unos 35.000 millones de euros a proyectos espaciales y una arquitectura de seguridad espacial antes de 2030, con el objetivo de reforzar los sistemas de satélites, estaciones terrestres, capacidades de lanzamiento y servicios asociados, entre otros.

Este nuevo paquete, ha explicado, "garantiza tanto la protección como la eficacia". "Estamos reforzando nuestros sistemas contra disrupciones y ataques. Esto incluye explícitamente la ciberseguridad de todos los sistemas espaciales", ha subrayado en un congreso del ramo organizado por la Federación de la Industria Alemana (BDI).

Pistorius ha abogado también por debatir las capacidades ofensivas en el espacio para incluso, llegado el caso, lanzar un ataque. "Debemos ser capaces de disuadir en el espacio para ser capaces de defendernos", ha enfatizado el ministro durante su discurso.

En este sentido, ha resaltado la importancia de que el Mando Espacial de las Fuerzas Armadas cuenten con un centro específico de operaciones satelitales, ya que "es la única manera de mantener el control de los sistemas y responder con rapidez en caso de emergencia".