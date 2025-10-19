Alemania llama a consultas a su embajador en Georgia tras las acusaciones de injerencia

Archivo - Banderas de Alemania y de la UE en Frankfurt - Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno alemán ha llamado a consultas a su embajador den Georgia, Ernst Peter Fischer, en respuesta a las acusaciones de injerencia lanzadas por el Gobierno del partido Sueño Georgiano contra Berlín y más en general contra la UE.

"Durante varios meses los dirigentes georgianos han estado haciendo campaña contra la UE, Alemania y también personalmente contra el embajador Fischer", ha planteado el Ministero de Asuntos Exteriores alemán en un comunicado.

"Por consiguiente, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha decidido llamar a consultas al embajador Fischer para tratar cómo proceder. Mañana el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE tratará el tema de Georgia", ha añadido.

Varios miembros del Gobierno han criticado a Fischer y a otros diplomáticos occidentales por injerencia en los asuntos internos del país y por apoyar a la oposición.

Ya en septiembre Berlín llamó a consultas a su embajador, un hecho inédito en las relaciones bilaterales, para expresar su preocupación por los "intentos de impulsar una agenda radical dentro del país en contra de los principios democráticos y fomentando un agravamiento de la polarización social". Alemania ha criticado las "infundadas" acusaciones contra Fischer y ha condenado la "retórica agresiva" del Gobierno.

El 2 de octubre Berlín convocó al encargado de negocios georgiano y le trasladó un "mensaje claro" sobre las "acusaciones infundadas y la retórica agresiva de las autoridades georgianas contra el embajador alemán en Tiflis que son inaceptables y deben parar".

La UE ha dado por suspendidas las negociaciones de adhesión de Georgia después de que el bloque comunitario denunciara que Sueño Georgiano se ha convertido en el brazo ejecutor de las políticas de Rusia en el país, como una polémica ley de agentes extranjeros o una normativa contraria a los intereses de la comunidad LGTBI.