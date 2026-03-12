Alemania pide un esfuerzo conjunto con países del Golfo para una salida "diplomática" a la guerra en Irán

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, durante una rueda de prensa en Turquía. - Sebastian Gollnow/dpa

ESTAMBUL 12 Mar. (DPA/EP) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha pedido este jueves aunar esfuerzos por parte de los países europeos y la región de Oriente Próximo y del golfo Pérsico para poner fin a la guerra de Irán de forma rápida.

En el marco de su visita a Ankara, el titular de Exteriores germano ha defendido que "solo se puede alcanzar una solución fiable y viable por la vía diplomática" a la guerra en Irán, iniciada por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero para descabezar a la República Islámica.

En declaraciones junto a su homólogo turco, Hakan Fidan, el ministro alemán ha pedido "aunar los intereses comunes de la región del Golfo" y "los países vecinos", después de una gira que le ha llevado a Chipre, Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Wadephul ha tachado de "extremadamente peligrosa" la escalada regional del conflicto, después de que Irán haya trasladado la guerra a una decena de países, incluyendo Turquía que ha derribado en los últimos días dos misiles en su espacio aéreo. "El hecho de que Irán siga aumentando las tensiones con ataques a sus vecinos de la región, y en particular de la región del Golfo, es extremadamente peligroso", ha calificado.

Por su lado, Fidan ha recalcado los "intensos esfuerzos" de Ankara para poner fin a la guerra, tras insistir en que Turquía se "opone completamente a cualquier plan que busque provocar una guerra civil en Irán", así como dinámicas que "alimenten conflictos étnicos y religiosos".

La guerra en marcha en Oriente Próximo debe acabar lo antes posible, ha insistido el ministro turco, condenando los ataques de Teherán contra los países del Golfo, pero calificando a la vez de ilegal la agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán.

IRÁN CRITICA A WADEPHUL POR SU APOYO A ISRAEL

En un mensaje previo, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, ha criticado el viaje de Wadephul a Israel por "posicionarse del lado del agresor mientras ignora que fue el régimen israelí el que atacó a Irán y masacró a civiles iraníes", punto en el que ha recordado el ataque contra la escuela en Minab.

Según ha denunciado Teherán, el político alemán se pone "del lado equivocado de la historia" al "ignorar la crueldad y los crímenes atroces".