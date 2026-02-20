Alemania reitera la petición a sus ciudadanos a salir de Irán en medio de las tensiones con EEUU

Archivo - Bandera de Alemania - Christoph Soeder/dpa - Archivo

BERLÍN 20 Feb. (DPA/EP) -

El Ministerio de Exteriores de Alemania ha reiterado este viernes la petición a sus ciudadanos que se encuentran en Irán para que salgan del país, en medio de las tensiones con Estados Unidos.

Alemania mantiene vigente las recomendaciones de salir del país desde noviembre de 2022, cuando se produjeron manifestaciones masivas reprimidas violentamente por las autoridades iraníes, si bien un portavoz del Ministerio de Exteriores germano ha vuelto a insistir en las recomendaciones de seguridad y de salida del país para los alemanes residentes en Irán, a la luz de la escalada de las tensiones con Estados Unidos.

"Aunque limitadas, siguen existiendo conexiones comerciales y vuelos desde Irán a los países vecinos, y también es posible salir del país por vía terrestre", ha explicado un portavoz de la cartera en un comentario a la agencia DPA, tras detallar que en caso de una escalada no se puede garantizar la asistencia consular.

Alemania todavía cuenta con más de un centenar de ciudadanos registrados como residentes en el país. Este aviso se une al expresado por el Gobierno de Polonia, que reclamó este jueves a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país "inmediatamente" dado que "la posibilidad de un conflicto es muy real".

Estados Unidos e Irán han mantenido durante las últimas dos semanas dos rondas de contactos indirectos mediados por el Gobierno omaní, en Omán y en Suiza, sin que por ahora hayan alcanzado un acuerdo y en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque en caso de que la vía diplomática no fructifique.