Alemania reivindica la relación con Francia a pesar de las diferencias y aboga por "trabajar juntos"

Archivo - El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BERLÍN 18 Feb. (DPA/EP) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha reivindicado este miércoles las relaciones con el Gobierno francés a pesar de las diferencias mostradas por ambos países sobre diferentes cuestiones, especialmente económicas, y ha abogado por "trabajar juntos".

"Estos lazos son de una importancia existencial para Europa", ha defendido, al tiempo que ha manifestado que es "crucial que a pesar de los diferentes puntos de vista, los dos países partan de un lugar común". "Francia es nuestro mayor aliado y el amigo más importante que tenemos en Europa. Juntos, somos conscientes de nuestras responsabilidades con Europa", ha añadido.

En este sentido, ha recalcado que existe una "unión duradera que no existe con ningún otro país con esta profundidad" y ha citado el Tratado del Elíseo de 1963 y el de Aachen, firmado en 2020. "Creo que debemos seguir adelante con coraje. Lo entiendo, y el Gobierno federal al completo lo entiende como una de sus tareas más importantes", ha aclarado.

"Incluso habiendo diferencias, como el acuerdo de Mercorur, los asuntos de vital importancia que conciernen nuestro futuro común como europeos prevalecen", ha recalcado. "Los dos países están trabajando día a día para lograr una mayor soberanía europea", ha zanjado.