Alerta naranja en Pirineos Orientales (Francia) por lluvias e inundaciones

Archivo - Lluvias torrenciales en Francia - Gerard Bottino / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento francés de Pirineos Orientales está en alerta naranja por lluvias e inundaciones para el domingo, ya que se esperan precipitaciones entre los 80 y los 120 milímetros y hasta 160 milímetros de agua por metro cuadrado en algunas zonas.

"Un nuevo sistema activo de lluvias y tormentas eléctricas que se desplaza desde España afectará a los Pirineos Orientales desde el final de la noche del sábado hasta el domingo, provocando fuertes lluvias y acumulaciones significativas de precipitaciones", ha explicado Météo-France en su boletín de este sábado a las 16.00 horas.

Se esperan chubascos y tormentas eléctricas desde la noche del sábado hasta el domingo en la mitad oriental del departamento y las lluvias continuarán durante todo el día.

Asimismo se esperan "lluvias persistentes" en el departamento de Aude desde la noche hasta la madrugada, por lo que "es posible que se eleve el nivel de alerta meteorológica en este departamento".

Los departamentos de Hérault y Aude han estado en alerta naranja por lluvias e inundaciones este sábado durante algunas horas. "El sistema de lluvias y tormentas que afecta al golfo de León desde esta mañana se está alejando del departamento de Hérault, perdiendo intensidad", ha apuntado Météo-France.