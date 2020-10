Aliyev defiende que Azerbaiyán está demostrando que Nagorno Karabaj sí tiene "una solución militar"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha defendido este viernes que frente a quienes llevan décadas sosteniendo que no cabe "una solución militar" al conflicto de Nagorno Karabaj que enfrenta a su país con Armenia, el Ejército azerí está demostrando con sus avances que se equivocaban.

"Los azeríes han escuchado repetidamente de los mediadores y de algunos jefes de organizaciones internacionales que el conflicto no tiene solución militar y yo decía que no estaba de acuerdo con esta tesis y tenía razón", ha sostenido el mandatario en un mensaje a la nación este viernes, coincidiendo con los contactos en Moscú entre los ministros de Exteriores de su país y de Armenia auspiciados por Rusia.

Como ha venido haciendo desde que se reanudaron los combates el pasado 27 de septiembre en esta región azerí de mayoría armenia y autoproclamada independiente, Aliyev ha insistido en que 30 años de negociaciones no han dado frutos y Azerbaiyán no ha recuperado su territorio.

"¿Cómo se está resolviendo ahora la cuestión? ¿No por medios militares? La cuestión se está resolviendo precisamente por medios militares", ha subrayado, según informa la agencia rusa Sputnik, añadiendo que "primero los medios militares y luego los políticos".

Así las cosas, ha recalcado que "el status quo ya no existe". "Yo he cambiado el status quo y ya no existe en el campo de batalla", ha añadido el presidente azerí, que ha anunciado también la toma de algunas localidades en el avance de las tropas del país, entre ellas la ciudad de Hadrut, y ha reivindicado la superioridad de sus fuerzas frente a las armenias.

Tampoco existe ya "la línea de control", ha añadido, porque "la hemos roto". Las fuerzas de Azerbaiyán han atravesado las defensas erigidas en estos 30 años ya que "nadie puede hacer nada delante de un soldado azerí", ha incidido, prometiendo que no habrá otra "línea de control" y que Azerbaiyán recuperará sus territorios.