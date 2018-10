Un alto cargo saudí niega que el anterior príncipe heredero esté confinado en su palacio

Actualizado 29/06/2017 23:09:33 CET

DUBÁI, 29 Jun. (Reuters/EP) -

Un alto cargo saudí ha asegurado a la agencia de noticias Reuters que no es cierto que el príncipe Mohamed bin Nayef, cesado recientemente como príncipe heredero y ministro del Interior, haya quedado confinado en su palacio y se le haya prohibido abandonar el país tras ser relevado por el hijo del rey Salman.

El alto cargo ha asegurado que el príncipe Mohamed bin Nayef continúa recibiendo a invitados y que no tiene restricciones de desplazamientos, como tampoco las tiene su familia. El príncipe Mohamed bin Nayef, elogiado por Estados Unidos por su lucha contra la violencia de Al Qaeda en territorio saudí entre 2003 y 2006, fue cesado hace una semana como príncipe heredero y como titular de Interior.

En su lugar, el rey Salman nombró como príncipe heredero a su hijo Mohamed bin Salman, que también ejerce como ministro de Defensa y que lidera una ambiciosa agenda de reformas para poner fin a la dependencia de los ingresos del petróleo que tiene el país.

El diario 'The New York Times' ha informado de que el príncipe Mohamed bin Nayef se encuentra "confinado" en su palacio en la localidad de Yedá y que se le ha prohibido abandonar el país. El alto cargo saudí consultado por Reuters ha manifestado su sorpresa por la información del rotativo neoyorquino, que ha definido como "una historia inventada" y ha sugerido el príncipe podría incluso estar estudiando demandar al diario.

"Lo que ha publicado 'The New York Times' es incierto, completamente falso y no tiene fundamento", ha afirmado. "Su alteza real el príncipe Mohamed bin Nayef y su familia se mueven con libertad y acogen a invitados sin restricciones. No ha cambiado nada para el príncipe Mohamed, salvo la renuncia a sus cargos gubernamentales", ha asegurado.

"Recibe invitados y sale de casa cada día desde que renunció. Además, no hay restricciones a sus movimientos, ni dentro ni fuera de Arabia Saudí", ha remachado.