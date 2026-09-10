Amnistía denuncia 25 años después del 11-S la impunidad de los crímenes durante la guerra contra el terror

Archivo - Humo sale del World Trade Center, de 110 pisos, después de que dos aviones comerciales secuestrados se estrellaran contra las Torres Gemelas. - Thomas Hinton / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuando se cumplen 25 años del 11 de septiembre, Amnistía Internacional ha denunciado que los crímenes cometidos en nombre de la "guerra contra el terror" tras la respuesta de Estados Unidos a los atentados no han sido juzgados y que la impunidad y la falta de rendición de cuentas se ha convertido en la dinámica internacional desde entonces.

Según ha denunciado la organización, la reacción a los atentados de Al Qaeda "no buscó un mundo regido por la justicia y los Derechos Humanos" y supuso un "cheque en blanco" para las violaciones de derechos. "Frente al horror de aquel crimen contra la humanidad que impactó al mundo entero, los gobiernos no eligieron reforzar las reglas para protegernos frente al horror, sino desprenderse de ellas", ha lamentado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Beltrán subraya que la decisión "sigue teniendo consecuencias letales 25 años después" y recuerda que se autorizó "el uso de la tortura en Estados Unidos en sus operaciones en el exterior" así como "las detenciones secretas en cárceles secretas, los asesinatos selectivos, las detenciones indefinidas por décadas sin cargos, los juicios sin garantías en tribunales militares y el espionaje masivo a personas inocentes".

Todo esto además de desencadenar la invasión de Afganistán e Irak por parte de Estados Unidos que "desembocaron en otras muchas violaciones de Derechos Humanos".

"El cheque en blanco para cometer violaciones de Derechos Humanos en nombre de la seguridad que le dio entonces el Congreso al George Bush sigue aplicando hoy con Donald Trump", ha añadido Amnistía Internacional, que ha avisado de la erosión de la "legalidad vigente en aras del presunto bien futuro".

"Atrocidades que se cometieron entonces pueden tener su reflejo en el mundo actual: la autorización del uso de la tortura entonces se ve hoy en ejecuciones extrajudiciales que comete Estados Unidos de forma impune en los ataques a barcos que salen de Venezuela y Ecuador", ha indicado Beltrán que recuerda que las aspiraciones sobre Groenlandia o la connivencia de las empresas tecnológicas en las campañas militares son reflejos de la dinámica que se inició inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre.