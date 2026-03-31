Amnistía denuncia que Israel se da "carta blanca para ejecutar palestinos" con su nueva ley de pena de muerte

Archivo - Jóvenes ondean banderas de Israel en una manifestación en Jerusalén - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

Pide derogar lo que considera una "demostración pública de crueldad"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS

Amnistía Internacional ha instado este martes a Israel a derogar la reforma legal aprobada en la víspera por la Knesset que contempla la aplicación de la pena de muerte por el delito de terrorismo, solo para ciudadanos palestinos, al advertir de que con ella las autoridades israelíes se están "dando carta blanca para ejecutar a palestinos".

"El Parlamento israelí ha aprobado la primera de lo que amenaza con ser una serie de leyes que facilitan el uso de la pena de muerte, en una demostración pública de crueldad, discriminación y absoluto desprecio por los Derechos Humanos", ha considerado la directora de Investigación y Campañas de Amnistía, Erika Guevara-Rosas, en un comunicado en el que recuerda que la aprobación de la denominada Ley de Pena de Muerte para Terroristas tiene lugar "en un momento en que existe una tendencia mundial hacia su abolición".

La ONG, que ha pedido la derogación "urgente" de las enmiendas votadas este lunes, ha advertido que la reforma legal "desmantela las garantías fundamentales para prevenir la privación arbitraria de la vida y proteger el derecho a un juicio justo, y refuerza aún más el sistema de apartheid de Israel, que se mantiene mediante decenas de leyes discriminatorias contra los palestinos".

La norma se aplica unicamente en los tribunales militares de Cisjordania, que solo juzgan a acusados palestinos, con lo que "Israel se está otorgando descaradamente carta blanca para ejecutar a palestinos", ha denunciado Guevara-Rosas, que recuerda que los estos tribunales "registran una tasa de condenas superior al 99% para los acusados palestinos y son conocidos por ignorar las garantías procesales y las garantías de un juicio justo". A ello se suma que la reforma estipula un plazo obligatorio de "tan solo" 90 días desde la sentencia firme, agrega la ONG.

Guevara-Rosas ha recordado asimismo que la ley ha sido aprobada el mismo mes en que la Fiscalía Militar de Israel retirara los cargos presentados contra cinco reservistas israelíes acusados de violar a un preso palestino en el centro de detención de la base militar de Teiman, en el sur del país, tras su traslado a estas instalaciones en julio de 2024. Este hecho "dice mucho del grado de deshumanización de los palestinos por parte de Israel", ha considerado.

"Durante años, hemos sido testigos de un patrón alarmante de aparentes ejecuciones extrajudiciales y otros asesinatos ilegales de palestinos, en los que los autores gozan además de una impunidad casi total. Esta nueva ley, que permite las ejecuciones sancionadas por el Estado, es la culminación de tales políticas", ha señalado, tras mencionar que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, que votó a favor de la reforma, tiene una una orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI) - por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Amnistía ha aprovechado para pedir a la comunidad internacional que ejerza la "máxima presión" sobre las autoridades de Israel para que deroguen una ley que considera como "una de las extremas del mundo", recordando que los condenados a muerte no tienen derecho al indulto y que cuando esta "se imponga a palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados, podría equivaler además a un crimen de guerra".

Asimismo, ha solicitado presión para que Israel "abola por completo la pena de muerte y elimine todas las leyes y prácticas que contribuyen al sistema de apartheid contra los palestinos".