Amnistía denuncia la retirada de cargos contra cinco militares acusados de violar a un preso palestino

Archivo - Protesta de militares ultraderechistas israelíes en la prisión militar de Sde Teiman - Europa Press/Contacto/Matan Golan - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha expresado este lunes su malestar por la "vergonzosa" decisión del Fiscalía Militar de Israel de retirar los cargos presentados contra cinco reservistas israelíes acusados de violar a un preso palestino en el centro de detención de la base militar de Sde Teiman, en el sur del país, tras su traslado a estas instalaciones en julio de 2024.

"Esta decisión es otro capítulo inadmisible más en el largo historial del sistema legal israelí de impunidad para los responsables de crímenes graves contra palestinos", ha apuntado la directora de Política de Investigación y Activismo de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

En particular Guevara ha puesto de relieve la celebración de la decisión por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo que pone de relieve la "falta de voluntad o incapacidad" del sistema israelí para juzgar crímenes de derecho internacional. Netanyahu calificó el caso de "libelo de sangre" y ha denunciado que se "calumnió a Israel en el mundo, de una forma casi sin precedentes". Por todo ello, Amnistía considera "urgente" que estos delitos sean juzgados a nivel internacional "como única vía para los palestinos".

Amnistía recuerda que "desde el inicio del genocidio" en la Franja de Gaza ha habido "pruebas aplastantes de torturas y abusos generalizados" contra palestinos en las cárceles israelíes, incluida violencia sexual.

"Solo un soldado israelí ha sido condenado por torturar a un preso palestino", mientras que al menos 98 palestinos han muerto bajo custodia israelí desde octubre de 2023, ha resaltado Amnistía. "Las autoridades israelíes no han llevado a cabo ninguna investigación independiente, transparente e imparcial de ninguno de estos casos", ha reprochado, al tiempo que "impide a cualquier observador independiente, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja, visitar a los presos palestinos".

Por todo ello, Guevara ha subrayado que "el mundo no puede mirar hacia otro lado" mientras a los palestinos "se les niega el más mínimo atisbo de justicia". En particular apela a los estados parte del Estauto de Roma para que "hagan todo lo que esté en su mano para apoyar la investigación abierta por el Tribunal Penal Internacional sobre los crímenes en Palestina e Israel".

La ONG israelí HaMoked ha informado de que hay 9.446 palestinos bajo custodia israelí. La propia Amnistía ha documentado que en la prisión de Sde Teiman hay palestinos incomunicados, maltratados y torturados.

SOBRE EL CASO

El escrito de la Fiscalía Militar detallaba que los cinco soldados, ayudados por otros miembros de una unidad de control antidisturbios, golpearon al reo --que se encontraba tumbado, desnudo y bajo una manta-- después de registrarle, a pesar de que estaba con los ojos tapados y encadenado de pies y manos.

Durante estas agresiones, los acusados "golpearon al detenido, lo pisotearon, se subieron sobre su cuerpo y le golpearon en todo el cuerpo" utilizando incluso bates, además de arrastrarle por el suelo y usar un táser en su contra, también en su cabeza, al tiempo que "le apuñalaron con un objeto puntiagudo" en una nalga, cerca del ano.

Los exámenes médicos demostraron que la agresión provocó al preso la fractura de siete costillas, una perforación en el pulmón, un desgarro rectal y heridas en su cuerpo y cara, motivo por el que tuvo que ser sometido a cirugías y transfusiones de sangre, además de permanecer hospitalizado durante un largo periodo de tiempo.

El caso ha provocado la dimisión de la anterior fiscal militar jefe israelí, Yifat Tomer Yerushalmi, quien dejó el cargo en octubre de 2025 tras admitir haber filtrado un vídeo de los presuntos hechos cometidos por los soldados, que se cubrían con escudos en las imágenes para ocultar su identidad.

La detención de los militares provocó protestas y llevó a un grupo de manifestantes, incluyendo a diputados ultraderechistas, a asaltar la base militar de Beit Lid, en el centro de Israel, adonde habían sido trasladados los reservistas para un interrogatorio.

Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció "torturas" y "violencia sexual" sufridas por palestinos en la cárcel de Sde Teiman. Desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza en respuesta a los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otras facciones palestinas contra Israel, Sde Teiman se ha convertido principalmente en un centro de detención de palestinos sospechosos de cometer actividades terroristas.