Amnistía elogia a Francia por el veto de las redes sociales a menores de 15 años, pero pide control sobre los algoritmos

Archivo - Menores con teléfonos en la mano - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / LEV DOLGACHOV - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, ha aplaudido este miércoles la reciente regulación de las redes sociales para menores de 15 años en Francia, si bien ha instado a poner el foco en el funcionamiento de los algoritmos y las capacidades adictivas de las plataformas en vez de centrarse en prohibiciones genéricas.

"No hay duda de que regular las plataformas para proteger a los niños es un imperativo de nuestro tiempo. Elogiamos a los estados por tomarse en serio los daños causados por las redes sociales, pero en lugar de aplicar prohibiciones genéricas, se deben hacer esfuerzos para obligar a las plataformas a abandonar su búsqueda imprudente de ganancias en detrimento de los Derechos Humanos", ha expresado.

Así, ha apuntado a que para garantizar que las plataformas sean espacios donde los niños puedan tener acceso a entornos comunitarios, de conexión y conocimiento "de una manera saludable", es necesario que los Gobiernos se centren en prohibir, por ejemplo, los algoritmos basados en la interacción", que arrastran a los menores a "lugares donde hay contenido depresivo y suicida".

"Cualquier solución propuesta también debe abordar de manera proactiva los crecientes riesgos que plantean los chatbots de IA a los derechos y la seguridad de los niños", ha indicado Callamard, agregando que las prohibiciones que no contemplen cómo abordar los algoritmos o las "características adictivas" de las plataformas permitirán a los niños saltarse los vetos, así como que los adultos estén expuestos a los mismos riesgos.

"Instamos a los legisladores franceses y a otros que estén considerando prohibir las redes sociales a que tomen como ejemplo las recientes recomendaciones del panel especial de la UE sobre seguridad de los menores online, que aconseja a los reguladores tomar medidas constructivas para abordar el diseño perjudicial de las redes sociales en lugar de no aplicar prohibiciones generales", ha zanjado.

El Parlamento de Francia aprobó definitivamente en la víspera la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años, una medida que está previsto que entre en vigor a partir de septiembre y se implemente de forma progresiva hasta el 1 de enero de 2027.