AMP.- Ocho países latinoamericanos condenan las protestas contra el Gobierno de Bolivia

Archivo - Bandera de Bolivia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Ocho países latinoamericanos han firmado este viernes una declaración conjunta sobre "la situación humanitaria" en Bolivia, en medio de las protestas de los sectores minero, agrícola y docente que han dejado la capital paralizada y a la administración de Rodrigo Paz en plena crisis.

"Los países abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población", han declarado conjuntamente Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.

El Gobierno boliviano se enfrenta a un clima de creciente tensión tras semanas de protestas convocadas por diversos sectores sociales que exigen mejoras salariales y rechazan la privatización de empresas públicas. La crisis se ha agudizado este viernes con la movilización de miles de mineros, quienes han paralizado la capital del país en demanda de atención a sus reclamos, en una jornada que ha derivado en duros enfrentamientos directos con agentes de las fuerzas antidisturbios.

Es por ello por lo que los países firmantes han rechazado de esta manera "toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático" y a "alterar la institucionalidad" del Gobierno boliviano. Además, han querido respaldar al presidente de Bolivia Rodrigo Paz, "elegido democráticamente en las elecciones generales de 2025".

"En este sentido, reiteramos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano y exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social", ha condenado el comunicado.

ACTUAR CON "FIRMEZA" PARA MANTENER LA PAZ SOCIAL

Por su parte, el Ejecutivo boliviano ha agradecido este mismo viernes a través de un comunicado las muestras de apoyo trasladadas por países de la región y organismos internacionales ante la crisis derivada de las protestas y bloqueos, y ha subrayado que mantendrá abiertos los canales de diálogo, si bien actuará con "firmeza" frente a cualquier intento de "quebrantar la paz social" y la "institucionalidad" en el país.

"El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su más profundo agradecimiento a los países amigos, organismos internacionales y líderes democráticos que, en estos días complejos para nuestra patria, han hecho llegar su solidaridad, su respaldo institucional y su firme defensa del orden constitucional y democrático de Bolivia", ha señalado el Ministerio de Exteriores boliviano en un comunicado en el que ha rechazado las "acciones desestabilizadoras" y cualquier medida de presión orientada a desconocer "la voluntad soberana del pueblo boliviano expresada en las urnas".

Asimismo, las autoridades bolivianas han defendido que el comunicado internacional ha enviado "un mensaje claro" frente a quienes "apuestan por el caos, la confrontación y el bloqueo permanente": "La democracia se respeta, la estabilidad se protege y los gobiernos legítimamente construidos deben concluir sus mandatos en paz y dentro del marco constitucional", continúa el escrito emitido desde La Paz.

Así la cosas, el ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, ha reiterado que el Ejecutivo seguirá apostando por "el diálogo, la reconciliación nacional y la transformación democrática", al tiempo que ha recalcado que "ningún interés sectorial ni ninguna acción de fuerza estará por encima del bienestar colectivo de los bolivianos".