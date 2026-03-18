QatarEnergy confirma "daños considerables" en complejo de gas natural licuado de Ras Laffan tras ataque

Vista de la planta de producción de gas natural licuado en la ciudad industrial de Ras Laffan, en Qatar - Stringer/dpa

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa petrolera QatarEnergy ha confirmado este miércoles "daños considerables" tras un ataque con misiles por parte de Irán contra el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan después de que la Guardia Revolucionaria iraní ordenara evacuar la zona por posibles "contraataques".

"Los equipos de respuesta de emergencia han sido desplegados de inmediato para contener los incendios, ya que los daños fueron considerables. Todo el personal está a salvo y, hasta el momento, no se han reportado víctimas", ha señalado la empresa en un breve mensaje publicado en redes sociales.

En concreto, la cartera de Defensa ha detallado que se han lanzado cinco misiles balísticos desde Irán, si bien cuatro de los proyectiles han podido ser interceptados por sus fuerzas. Un quinto ha caído en la ciudad industrial de Ras Laffan, a 80 kilómetros al norte de Doha, desatándose un incendio que ha podido ser controlado ya por los equipos de la Defensa Civil, según ha confirmado el Ministerio del Interior.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores qatarí ha condenado "enérgicamente" el brutal ataque iraní contra Ras Laffan, que ha provocado "incendios y graves daños a las instalaciones". "Considera este ataque una peligrosa escalada, una flagrante violación de la soberanía del Estado y una amenaza directa a su seguridad nacional y a la estabilidad de la región", ha agregado.

En este sentido, ha reiterado que este es "un enfoque irresponsable que socava la seguridad regional y amenaza la paz internacional". "El Estado de Qatar se reserva el derecho a responder, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas y con el derecho a la legítima defensa garantizado por el Derecho Internacional", ha argüido.

Esto se produce después de que la Guardia Revolucionaria ordenara la evacuación de cinco instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Arabia Saudí por considerarlas "objetivos legítimos", advirtiendo de que habrá "contraataques" en las próximas horas, poco después de que las autoridades denunciaran un ataque contra el yacimiento de gas de South Pars.

Entre ellas, además de Ras Laffan, se encontraban la refinería saudí Samref, el yacimiento de gas emiratí de Al Hosn, el complejo petroquímico saudí de Jubail, así como el complejo petroquímico qatarí de Mesaied, junto con la empresa Mesaieed Holding Company, filial de Chevron.