Arabia Saudí "frustra" dos ataques con drones contra una planta de gas en el este

Archivo - Bandera de Arabia Saudí - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades Arabia Saudí han anunciado que han "frustrado" dos ataques con drones contra una planta de gas situada en el este del país, en el marco de la oleada de ataques efectuados por Irán, en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel que en casi 20 días ha dejado más de un millar de muertos solo en territorio iraní.

El Ministerio de Defensa saudí ha señalado en un breve mensaje en redes sociales que sus fuerzas han logrado "frustrar un segundo intento de ataque con drones contra una planta de gas en la región Oriental".

Apenas minutos antes, la cartera militar ha indicado que ha interceptado y derribado "cinco drones que intentaron acercarse a una de las instalaciones energéticas" en la misma región, que limita con Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán.

También la capital saudí, Riad, ha sido objeto de ataques recientemente, si bien el Ministerio ha indicado que han sido interceptados y derribados "cuatro misiles balísticos" lanzados contra la localidad, mientras que una parte de uno de ellos ha caído "cerca de una refinería al sur de Riad".

La Defensa Civil Saudí ha indicado que cuatro personas han resultado heridas a causa de la caída de "metralla sobre una zona residencial" de la capital saudí, lo que también ha provocado "daños materiales limitados".

Esto se produce después de que la Guardia Revolucionaria ordenara la evacuación de cinco instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Arabia Saudí por considerarlas "objetivos legítimos" poco después de que las autoridades denunciaran un ataque contra el yacimiento de gas de South Pars.

Entre ellas, se encontraban el complejo qatarí de Ras Laffan, la refinería saudí Samref, el yacimiento de gas emiratí de Al Hosn, el complejo petroquímico saudí de Jubail, así como el complejo petroquímico qatarí de Mesaied, junto con la empresa Mesaieed Holding Company, filial de Chevron.