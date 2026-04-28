Amplían a cuatro años de cárcel la condena por corrupción contra la ex primera dama de Corea del Sur

Archivo - El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol junto a su mujer, Kim Keon Hee. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Corea del Sur ha aumentado este martes la condena impuesta contra la ex primera dama Kim Keon Hee, que pasaría de 20 meses a cuatro años de prisión, por un delito de tráfico de influencias tras haber aceptado regalos por parte de la Iglesia de la Unificación.

El Tribunal Superior de Seúl, la capital del país, ha dictaminado que existen claros indicios de que ha estado implicada, además, en un entramado que incluye la manipulación de precios y la aceptación de regalos de lujo procedentes de la citada organización, considerada una secta.

La Fiscalía había pedido 15 años de prisión en contra de la mujer del expresidente destituido Yoon Suk Yeol, condenado a cadena perpetua por la declaración de la ley marcial a finales de 2024.

Un tribunal de menor instancia falló en enero que Kim había conspirado entre abril y julio de 2022 con el chamán Jeon Seong Bae para recibir artículos de lujo por parte de este grupo religioso también conocido como la Secta Moon. Sin embargo, la ex primera dama fue absuelta de las acusaciones de haber favorecido a la exdiputada Kim Young Sun, del Partido del Poder Popular (PPP), durante las elecciones parlamentarias de 2022, a cambio de sondeos favorables a su marido Yoon en las presidenciales de ese año.

También fue exonerada entones de los cargos por haber manipulado el precio de las acciones de la empresa Deutsch Motors para obtener alrededor de 570.000 dólares (más de 475.000 euros) en ganancias ilícitas.