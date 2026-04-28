Condenado en Corea del Sur a dos años de prisión un diputado cercano al expresidente Yoon por obtener fondos ilegales

Archivo - El diputado opositor Kweon Seong Dong, a la derecha, durante un acto de campaña. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Corea del Sur ha condenado este martes a dos años de prisión a Kweon Seong Dong, diputado opositor del Partido del Poder Popular (PPP) y leal al expresidente destituido Yoon Suk Yeol, tras hallar indicios de que obtuvo fondos ilegales procedentes de la Iglesia de la Unificación, considerada secta y prohibida en Japón.

El Tribunal Superior de Seúl, la capital surcoreana, ha indicado en indicado que el acusado habría aceptado unos 100 millones de wones (unos 60.000 euros) procedentes de la citada organización, lo que supone una violación de la Ley de Financiación de Corea del Sur dado que la secta buscaba "verse favorecida" bajo la Administración de Yoon.

Así, la corte ha avalado la decisión judicial adoptada previamente por un tribunal de menor instancia y ha dictaminado que el caso es "mucho más grave que una simple violación de la Ley de Financiación, por lo que es inevitable que haya que imponer una penalización severa".

"A pesar de que los cargos han sido corroborados por las pruebas obtenidas, el acusado ha negado en todo momento la comisión del delito desde que comenzó a investigarse por las autoridades pertinentes", recoge el documento judicial al que ha tenido acceso la agencia de noticias Yonhap.

Además, la Justicia surcoreana ha ordenado a Kweon --que ha insistido en que se reunió con representantes de la Iglesia de la Unificación para comer pero no recibió ninguna cuantía-- devolver el dinero recibido.

El pasado mes de octubre, la líder y cofundadora de la Iglesia de la Unificación de Corea del Sur, Han Hak Ja, fue imputada por un cargo de soborno que implica a la ex primera dama del país Kim Keon Hee.

Han, de 82 años, fundó en 1954 junto a su marido, el fallecido reverendo Sun Myung Moon, un movimiento espiritual presente en más de un centenar de países de todo el mundo y que volvió a adquirir especial prominencia a raíz del asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe.