Este año es ya el más mortífero para los palestinos de Cisjordania desde 2005

Archivo - Policías israelíes en un olivar palestino en Jerusalén Este - Saeed Qaq/APA Images via ZUMA Pr / DPA - Archivo



MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) ha contabilizado 18 muertes de palestinos en acciones de las Fuerzas Armadas israelíes en Cisjordania en lo que va de 2022, con lo que este año es ya el más mortífero en Cisjordania desde 2005.

El informe bimensual de protección de civiles de la OCHA incluye 18 palestinos muertos y más de 200 heridos, según recoge la agencia de noticias palestina WAFA.

El incidente más grave fue la operación encubierta israelí en la que murieron seis palestinos y 28 más resultaron heridos en Nablús y Yenín el 25 de octubre y el 3 de noviembre.

Otros cinco palestinos murieron en cuatro incidentes ocurridos en varios puntos de Cisjordania, el último una adolescente de 15 años muerta este mismo lunes.

Además la OCHA incluye en su informe que las fuerzas israelíes restringen el movimiento de los palestinos y han demolido, confiscado u obligado a evacuar 54 inmuebles en Jerusalén Este y la Zona C de Cisjordania alegando la ausencia de licencias emitidas por las autoridades israelíes. Siete de estos inmuebles fueron construidos con ayuda humanitaria o de cooperación.

En consecuencia han sido expulsadas de sus hogares 35 personas, incluidos 16 menores de edad, y cerca de 200 personas más han resultado afectadas.

Hasta 41 de estos inmuebles estaban ubicados en la Zona C y once de ellas fueron incautadas sin preaviso alguno, por lo que sus dueños no han podido presentar recurso.

Otras trece edificaciones fueron demolidas en Jerusalén Este, seis de ellas viviendas que fueron destruidas por sus propietarios para evitar tener que pagar multas a las autoridades israelíes.

Además la OCHA denuncia 23 incidentes en los que los colonos judíos han interrumpido de diversas formas el vareo de los olivares. En estos incidentes han resultado heridos diez palestinos y ocho miembros de las fuerzas de seguridad israelíes. Más de 350 olivos han resultado dañados y se han robado grandes cantidades de aceituna.